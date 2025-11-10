GKRY Lideri Hristodulidis’ten terör örgütü EOKA’ya övgü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiliz İdaresi döneminde (1955-1959) eski Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezlerinde gözaltına alınanları anma törenine katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA'YI ÖVDÜ

Hristodulidis törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara yönelik toplu katliamları ile bilinen terör örgütü EOKA'yı överek şu ifadeleri kullandı:

"EOKA'nın mücadelesi, zaman sınırı olmayan ve güncelliğini koruyan Helenizm'in evrensel standartlarını yoğunlaştırır. 1 Nisan ayaklanması, tarihi bir arınma ve ulusal rönesansın popüler bir yenilenme hareketiydi. Ve mücadelenin tarihi izi ve ahlaki işareti, Kıbrıs ve Yunanistan sınırlarını aştı."

"EOKA SAVAŞÇILARININ ŞEHİTLİK SAYFALARI YAZILDI"

İngiliz idaresinin 1955-1959 yılları arasında suç işledikleri iddiasıyla 3 bin 300’den fazla Kıbrıslı Rum’u hapse attığını öne süren Hristodulidis şunları dedi:

"Yetmiş yıl sonra, EOKA'nın kurtuluş mücadelesi, toplumsal hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor. Bugün bulunduğumuz alanda ve diğer gözaltı merkezlerinde, küçük ve büyük, bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen siyasi tutukluların ve EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı."

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA

Terör örgütü EOKA 1950'lerin ortasına doğru, Kıbrıs'ın İngiliz kraliyet kolonisi statüsüne son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak hedefi ile askeri bir harekat düzenlemek amaçlı olarak Rum kökenli Yunanlı subay Yeoryos Grivas tarafından kuruldu.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da öldürdü.