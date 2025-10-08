GKRY: NATO’ya katılmayı kesinlikle istiyoruz

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, HuffPost’a özel bir röportaj verdi.

Hristodulidis, röportajda Doğu Akdeniz'deki kritik gelişmeleri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

TÜRKİYE'Yİ RUSYA YAPTIRIMLARINI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

Hristodulidis, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki New York buluşmasıyla ilgili olarak, "Amerikalı Başkan Erdoğan’a Rusya yaptırımlarını ihlal ettiğini söyledi ve gerçekten de ihlal ediyor.

Ayrıca Avrupa tarafından da, Avrupa ve uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine dair bir hoşnutsuzluk söz konusu" dedi.

"NATO'YA KESİNLİKLE KATILMAYI İSTERİZ"

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı konusundaki soruya yanıt veren Hristodulidis, "Güney Kıbrıs, NATO’ya kesinlikle katılmayı istiyor." ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda ise, "İstediğimiz noktada değiliz. Ancak atılan ilk önemli adımlar umut veriyor, bu çaba yeniden müzakereleri başlatma hedefini mümkün kılıyor" dedi.