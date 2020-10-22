GKRY, Yunanistan ve Mısır liderleri Türkiye'yi kınadı

3'lü zirvede; GKRY, Yunanistan ve Mısır, Türkiye'nin kapalı Maraş'taki faaliyetlerini, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ve Ege'deki faaliyetlerini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır liderleri GKRY'de bir araya geldi.

GKRY'de iş birliği çerçevesinde yapılan görüşmenin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.

Anastasiadis, üçlü iş birlikleriyle hedeflerinin Doğu Akdeniz'de "barış ve güvenliği" sağlamak olduğunu ve iş birliklerinin hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını savundu.

"TÜRKİYE'Yİ KINADIK"

Rum lider; GKRY, Yunanistan ve Mısır'ın, Türkiye'nin kapalı Maraş'taki faaliyetlerini, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ve Ege'deki faaliyetlerini şiddetle kınadığını belirtti.

ERSİN TATAR'A DAVET

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı seçiminden çıkan sonucu da ele aldıklarını vurgulayan Anastasidis, muhataplarına yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a gayri resmi görüşme davetinde bulunduğunu aktardı.

3'LÜ İŞ BİRLİĞİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de üçlü iş birliklerinin, çeşitli alanlardaki ortak vizyonlarını, bölgesel ve uluslararası konularda sahip oldukları tezlerdeki koordinasyonu oluşturduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Türkiye'yi "uluslararası hukuku ihlal" etmekle suçlarken, üçlü iş birliklerinde ortak pusulanın "barış" olduğunu öne sürdü.

Miçotakis, Yunanistan'ın Rum kesimine sürekli ve sarsılmaz bir şekilde desteklediğini kaydetti

"TATAR FİKRİNİ DEĞİŞTİRSİN"

Öte yandan, Miçotakis ile Anastasiadis, üçlü görüşme öncesi bir araya geldi.İkili, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs görüşmeleri için kurulacak müzakere masasına, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle gelmemesini umduklarını belirtti.