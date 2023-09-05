GKRY'de 5 İsrailli, İngiliz kadın turiste tecavüz etti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 5 İsrail vatandaşının, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) mide bulandıran bir olay yaşandı.

Ayia Napa tatil beldesinde 5 İsrailli turist, 20 yaşındaki bir İngiliz genç kıza tecavüz etti.

Tecavüzcü 5 kişi, yaşanan olayın ardından mahkemeye çıkarıldı.

19 ve 20 yaşındaki 5 İsrailli, İngiliz genç kızı istismar etti

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında 8 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca zanlıların 19 ve 20 yaşında oldukları bilgisi de paylaşıldı.

İsrail açıklama yaptı

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail vatandaşlarının "tecavüz iddiasıyla" gözaltına alındıkları bilgisinin kendilerine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hem GKRY yetkilileriyle hem de gözaltındaki İsraillilerin aileleriyle temas halinde olunduğu belirtildi.