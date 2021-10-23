Göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışıyor

Yaklaşık 4 bin göçmen, geceyi belirledikleri yerde geçirdikten sonra ABD sınırına doğru yola çıkacak.

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye gitmek isteyen göçmenlerin sayısı artıyor.

Göçmenlerin Meksika'daki bekleyişleri devam ediyor.

ABD'YE DOĞRU YOLCULUK BAŞLAYACAK

Ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde sınıra yakın bölgede toplanan göçmenler, ABD sınırına ulaşmak üzere yolculuklarına başlayacak.

BİNLERCE GÖÇMEN SINIRA İLERLEYECEK

Guatemala sınırına yakın Tapachula şehrindeki Bicentennial Park alanında geceyi geçiren ve burada nöbet tutarak dualar eden göçmenler, cumartesi sabah saatlerinde alandan ayrılmaya başlayacak.

Yaklaşık 4 bin göçmenin sınıra doğru ilerlemesi bekleniyor.