Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
585.339
-3.53%
BTXN Coin
21.21
-1.34%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışıyor

    Yaklaşık 4 bin göçmen, geceyi belirledikleri yerde geçirdikten sonra ABD sınırına doğru yola çıkacak.
    • AA
    • 23.10.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışıyor

    Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye gitmek isteyen göçmenlerin sayısı artıyor.

    Göçmenlerin Meksika'daki bekleyişleri devam ediyor.

    ABD'YE DOĞRU YOLCULUK BAŞLAYACAK

    Ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde sınıra yakın bölgede toplanan göçmenler, ABD sınırına ulaşmak üzere yolculuklarına başlayacak.

    BİNLERCE GÖÇMEN SINIRA İLERLEYECEK

    Guatemala sınırına yakın Tapachula şehrindeki Bicentennial Park alanında geceyi geçiren ve burada nöbet tutarak dualar eden göçmenler, cumartesi sabah saatlerinde alandan ayrılmaya başlayacak.

    Yaklaşık 4 bin göçmenin sınıra doğru ilerlemesi bekleniyor.

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #1

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #2

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #3

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #4

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #5

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #6

    Göçmenler, Meksika sınırından ABD ye geçmeye çalışıyor #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir