Göçmenler, Paris'te çadır kurdu

Avrupa ülkesinde kalacak yer konusunda yalnız bırakılan sığınmacılar, seslerini duyurabilmek için çadırlı gösteri yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris, göçmenlerin ve evsizlerin protestosuna sahne oldu.

3 milyondan fazla boş evin olduğu belirtilen ülkede barınacak yer bulamayanlar, sorunlarına kalıcı çözüm istedi.

600'DEN FAZLA GÖÇMEN VE EVSİZ TOPLANDI

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'dan yapılan açıklamada, dün gece Paris sokaklarında 15 çocuğun dernekler tarafından temin edilen çadırlarda uyuduğu, bunlardan bazılarının aylardır sokaklarda olduğu ifade edildi.

"Yerleri sokak değil, sabit konut ve okul." ifadesi kullanılan açıklamada, Paris ve Ile-de-France bölgesi valiliği önündeki Andre-Citroen parkında 600'den fazla göçmen ve evsizin, bugün "Collectif Requisitions" oluşumunun desteğiyle çadır kurduğu belirtildi.

AYLARDIR SOKAKLARDA KALIYORLAR

Açıklamada, çadır kuranların Afganistan, Fildişi Sahili, Eritre, Etiyopya, Fransa, Gine, Fas, Rusya ve Sudan gibi ülkelerden gelen evsiz göçmenler olduğu, bazılarının aylardır sokaklarda olduğu ve kanuna göre kendilerinden sorumlu valilikten temel barınma haklarını talep ettikleri değerlendirmesine yer verildi.

Göçmenler, Paris Valiliği önünde çadır kurdu ViDEO

BARINMA SAĞLANAN KİŞİ SAYISI

Bu kişilerin barınma ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bugünkü eylemin Collectif Requisitions'ın evsizler için 10'uncu eylemi olduğu, Aralık 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı aktarıldı.

"SİYASİ İRADE EKSİKLİĞİNİ YANSITIYOR"

Açıklamada, "Böyle bir eylemi 10'uncu kez gerçekleştirmek, kanunlara ve temel haklara saygı ve onurlu bir barınma sağlama konusundaki siyasi irade eksikliğini yansıtıyor." ifadesi yer aldı.

3 MİLYONDAN FAZLA BOŞ EV VAR

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (INSEE) verilerine göre, ülkede 3 milyondan fazla boş ev olduğu, bunların 400 bininin Paris’in içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde bulunduğu anımsatıldı.