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    Göçmenlerin ABD yolculuğu kamerada

    Teksas eyaletinden giriş yapan göçmenlerin yürüyüşü görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 10:44
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    Göçmenlerin ABD yolculuğu kamerada

    Meksika'dan ABD'ye kaçak yollarla göçmen geçişleri devam ediyor.

    Yaklaşık 500 göçmen, cuma günü erken saatlerde ABD sınırından Teksas'a yasa dışı bir şekilde gizlice girerken görüntülendi.

    Sınırı karanlıkta geçen göçmenler, Fox News drone'una yansıdı.

    Tek sıra halinde yürürken görüntülendiler

    Üç farklı gruba ayrılan göçmenler, sınırda tek sıra halinde yürürken kameralara yakalandı.

    Göçmenlerin ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi tarafından ne zaman yakalandığı veya yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

    Göçmenlerin ABD yolculuğu kamerada ViDEO

    Yakalanan göçmen sayısı

    Sadece bu yıl, Teksas'taki Eagle Pass kasabasını kapsayan Rio Grande bölgesinde 413 binden fazla göçmen yakalandı.

    New York Post'un aktardığına göre, Del Rio'da 376 binden fazla ve El Paso'da 228 binden fazla göçmen yakayı ele verdi.

    Göçmenlerin ABD yolculuğu kamerada #1

    Göçmenlerin ABD yolculuğu kamerada #2

    Göçmenlerin ABD yolculuğu kamerada #3


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