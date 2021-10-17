Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
562.551
0.38%
EXEN Coin
20.50
-3.80%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan'da cami yaptırdı

    Çevre düzenlemesinin ardından açılışı yapılacak olan Gökdeniz Karadeniz'in Kazan'da yaptırdığı camide çocuklara kuran dersi verilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökdeniz Karadeniz, Kazan'da cami yaptırdı

    Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin takımı olan Rubin Kazan'ın futbol efsanelerinden biri olan Gökdeniz Karadeniz, şehri unutmadı.

    KAZAN'DA CAMİ YAPTIRDI

    2008 yılında transfer olduktan sonra 11 yıl formasını giydiği ve kaptanlık yaptığı takımın şehrine bir cami yaptırdı.

    ETKİNLİKLER BAŞLADI

    Karadeniz'in yaptırdığı cami henüz resmi olarak açılmasa bile tamamlanan kısımlarında etkinlikler başladı.

    Çevre düzenlemesinin tammlanmasıyla birlikte açılışı da yapılacak camide şimdiden çocuklara kuran dersleri veriliyor,  gençler dünya evine giriyor namazlar kılınıyor.

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #1

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #2

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #3

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #4

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #5

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #6

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #7

    Gökdeniz Karadeniz, Kazan da cami yaptırdı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir