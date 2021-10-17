Gökdeniz Karadeniz, Kazan'da cami yaptırdı

Çevre düzenlemesinin ardından açılışı yapılacak olan Gökdeniz Karadeniz'in Kazan'da yaptırdığı camide çocuklara kuran dersi verilmeye başlandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin takımı olan Rubin Kazan'ın futbol efsanelerinden biri olan Gökdeniz Karadeniz, şehri unutmadı.

KAZAN'DA CAMİ YAPTIRDI

2008 yılında transfer olduktan sonra 11 yıl formasını giydiği ve kaptanlık yaptığı takımın şehrine bir cami yaptırdı.

ETKİNLİKLER BAŞLADI

Karadeniz'in yaptırdığı cami henüz resmi olarak açılmasa bile tamamlanan kısımlarında etkinlikler başladı.

Çevre düzenlemesinin tammlanmasıyla birlikte açılışı da yapılacak camide şimdiden çocuklara kuran dersleri veriliyor, gençler dünya evine giriyor namazlar kılınıyor.