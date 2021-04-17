Google Earth’den yeni özellik: Dünya’nın 37 yıllık değişimi gösteriliyor

Yapılan proje kapsamında, Dünya’da meydana gelen coğrafi değişimleri gösteren özellik güncellendi. Kullanıcılar, merak ettikleri bölgenin değişimine uydu görüntüleri aracılığı ile bakabilecek.

Google Earth, kullanıcılarına Dünya’nın 37 yıllık değişimini izleme şansı veren timelapse video (hızlandırılmış fotoğraf) güncellemesini duyurdu.

Proje; Google, NASA, ABD Jeolojik Araştırmalar, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı arasının iş birliği ile ortaya çıktı.

Kullanıcılar, 1984’ten bu yana değişimin zaman yolculuğuna çıkaran bu özellikle, coğrafi değişiklikler yıl yıl izlenebilme imkanına sahip oldu.

FARKLI AÇILARDAN İZLENİYOR

3D timelapse özelliği ile bir araya getirilen manzaraların, kamera konumu değiştirilerek farklı açılardan izlenebileceği belirtildi.

20 PETABAYT UYDU GÖRÜNTÜSÜ

Google tarafından yapılan açıklamada timelapse özelliği için 20 petabayt uydu görüntüsünden yararlanıldığı ve 4.4 terapiksellik bir video oluşturulduğu ifade edildi.

İKLİM KRİZİ İÇİN FARKINDALIK

Dünya’daki küresel iklim krizi için farkındalık yaratacağı ifade edildi.

İnsanların Dünya’yı nasıl etkiledikleri, kıyı şeritlerindeki değişmleri görmeleri için imkan sundu.

Google Earth Engine ve sosyal yardım direktörü Rebecca Moore, “Timelapse özelliği, devasa uydu verisi arşivini değişen gezegenimizin kolayca anlaşılabilir bir resmine dönüştürüyor. Soyut olanı somutlaştırıyor ve umuyoruz ki bu, herkese gezegende gerçekte neler olup bittiğine dair objektif, ortak bir anlayış verebilsin. İnsanlara, harekete geçmeleri için ilham verebilsin.” dedi.

Ayrıca, twitter üzerinden Google Earth tarafından yapılan paylaşıma,"Gezegenimizin değişimini keşfet" notu düşüldü.

Dünyanın yıllar içindeki değişimi 1984 - 2020 VİDEO