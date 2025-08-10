Görüntüler gündem olmuştu: İngilizler aşk yaşamak için Marmaris'e geliyor

Tatil bölgelerinde tepki çeken görüntüler...

Marmaris'te kaydedilen ve çok sayıda işletme çalışanlarının yabancı turistlere rahatsızlık verdiği görüntüler, kamuoyunda hızla yayılarak rahatsızlığa sebep olmuştu.

Görüntülerin hızla yayılıp tepki çekmesinin ardından Muğla, Antalya, Aydın ve Balıkesir valileri acil olarak toplanarak denetimlerin artırıldığını açıklamıştı.

"60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARIN 'TAYLAND'I"

Başta Türkiye'nin turizm cennetlerinden olan Marmaris'in adının bu görüntülerle anılması rahatsızlık yaratmıştı.

Ancak İngiliz basınından Daily Mail, 60 yaş üstü kadın gruplarının Türk tatil köylerine gelerek 20'li yaşlarda erkeklerle aşk yaşama deneyimlerini haberleştirdi.

Haberde yer alan, "Yaşça büyük kişilerin daha genç partner bulma amacıyla yurt dışına gitmesi yeni bir durum değil; her yıl çok sayıda yaşlı erkek, aynı sebeple Tayland gibi ülkelere gidiyor. Ancak Marmaris çok daha yakın bir mesafede ve İngilizlerin en ucuz tatil yapabileceği yerlerden biri." ifadeleri kullanıldı.

"BURASI HER YAŞ İÇİN UYGUN"

Mail Online'ın "Türk tatil beldesi, yarı yaşında erkeklerle aşk arayan İngiliz büyükannelerin ilgisini çekiyor" iç başlığıyla yayınladığı haberin ilgili kısmı şöyle:

"Marmaris'teki bir barda, 66 yaşındaki Linda gibi kadınlar, 'Shirley Valentine' filminin senaryosunu adeta gerçek hayatta yaşıyor. Bu hikayede Linda, dar şort ve tişört giymiş genç bir Türk erkeğine kucak dansı yaparken görülüyor. 62 yaşındaki arkadaşı Sarah ise yakışıklı bir barmenin üzerine eğilerek cinsel pozisyonu taklit ederek flörtleşiyor. Linda; Marmaris'in İspanya ve Kıbrıs'taki 'sadece gençlerin olduğu' diğer parti şehirlerine benzemediğini söylüyor. 'Yaşça büyük kadınlar olarak Marmaris'e gelip dans edebiliyoruz çünkü burası her yaş için uygun' diyor.

"İSTERSEK BU GENÇLERDEN BİRİYLE EVE GİDEBİLİRİZ"

Arkadaşı Sarah ise daha açık sözlü: 'Şaka yapmıyorum, eğer istersek bu gençlerden biriyle eve gidebiliriz. Ortam buna uygun. Eğlenmek, bu tarz şeyler için gelmek istiyorsanız burada var" diyor. Sarah, tatil beldesinde asla 'tehdit altında hissetmediklerini' ve 'bir sürü arkadaş edindiklerini' de ekliyor.

Ancak yurt dışında aşk arayışının karanlık bir yüzü de var. Bazı kadın müşterilerin dolandırıldığı ya da şiddete maruz kaldığı haberleri duyulmuş durumda. Ayrıca Türkiye'de fuhuş yasak. Son aylarda Türk polisi, barlarda erkeklerin yaşça büyük kadınlara açıkça cinsel hizmet sunmasını engellemeye çalışsa da bu tür ilişkiler hala sürüyor."