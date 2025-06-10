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Haber Merkezi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşların da bulunduğu 'Madleen' adlı gemi, İsrail tarafından baskına uğradı.

İsrail, tüm dünyaya bir kez daha zulmünü gösterdi.

Gemide bulunanları gözaltına alan İsrail, akabinde ise sınır dışı işlemlerine başladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivistin, bir Fransız uçağı aracılığıyla İsrail'den sınır dışı edildiğini bildirdi.

PARİS'E İNDİ: KELEPÇELİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı X'te yaptığı bir paylaşımda, Thunberg'in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Fransa'ya doğru yola çıktığını belirtti.

Thunberg, savaştan zarar gören Gazze'deki insanlara yardım götüren Madleen adlı teknede bulunan 12 yolcudan biriydi.

Geçtiğimiz dakikalarda Paris'e inen Thunberg'in ellerinde kelepçe olduğu görüldü.

İLK AÇIKLAMASINI HAVALİMANINDA YAPTI

İndikten sonra gazetecilere konuşan ve bu eylemin son olmayacağını belirten genç isim, şöyle dedi:

"KANUNLARI ÇİĞNEMEDİK"

Bu göreve çıkmanın risklerinin çok iyi farkındaydık ve benzer görevlerde saldırıya uğrayan, durdurulan veya Gazze'ye ulaşan birçok filo daha önce oldu.



Elbette amaç Gazze'ye ulaşmak ve insani yardımı dağıtabilmekti. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan bir gemide yelken açan 12 barışçıl gönüllüydük. Kanunları çiğnemedik. Hiçbir yanlış yapmadık.

"DURMAYACAĞIZ"

Kesin olan şu ki durmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz çünkü Filistinlilere verdiğimiz söz bu. Her gün elimizden gelen her şekilde deneyeceğiz, İsrail'in yaptığı vahşete son verilmesini talep etmeye devam edeceğiz.

"PLANLANMIŞ BİR YÜRÜYÜŞ DAHA VAR"

Gazze'deki ablukayı tekrar kırmayı kişisel olarak deneyip denemeyeceği sorulduğunda, başka bir girişimde bulunmaya söz vermeden, halihazırda planlanmış başka bir yürüyüşten bahsetti.

Thunberg sözlerine, "Bu kesinlikle son değil" diye ekledi ve "Bu devam edecek. Elbette." dedi.

TRUMP'A YANIT VERDİ

Thunberg, ayrıca Donald Trump'ın onu "öfkeli genç kadın" olarak nitelendiren ve "öfke kontrolü dersine gitmesi" gerektiğini öneren yorumlarına da yanıt verdi.

Yorumları ilk kez duyan Thunberg, "Dürüst olmak gerekirse, dünyanın genç, öfkeli kadınlara daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şu anda olup biten her şeyle birlikte." dedi.

"KAÇIRILDIK"

Thunberg, güvenlik güçlerinin Gazze'den yaklaşık 100 deniz mili uzaklıkta Madleen'i durdurmasının ardından, İsrail'in grubu uluslararası sularda "kaçırdığını" ve "iradeleri dışında aldığını" yineledi.

Thunberg, "Bu, İsrail'in işlediği sayısız diğer ihlallerin listesine eklenen bir başka kasıtlı hak ihlalidir." dedi.