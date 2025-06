Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşların da bulunduğu 'Madleen' adlı gemi, İsrail tarafından baskına uğradı.

İsrail, tüm dünyaya bir kez daha zulmünü gösterdi.

Gemide bulunanları gözaltına alan İsrail, akabinde ise sınır dışı işlemlerine başladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivistin, bir Fransız uçağı aracılığıyla İsrail'den sınır dışı edildiğini bildirdi.

PARİS'E İNDİ: KELEPÇELİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı X'te yaptığı bir paylaşımda, Thunberg'in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Fransa'ya doğru yola çıktığını belirtti.

Thunberg, savaştan zarar gören Gazze'deki insanlara yardım götüren Madleen adlı teknede bulunan 12 yolcudan biriydi.

Geçtiğimiz dakikalarda Paris'e inen Thunberg'in ellerinde kelepçe olduğu görüldü.

İLK AÇIKLAMASINI HAVALİMANINDA YAPTI

İndikten sonra gazetecilere konuşan ve bu eylemin son olmayacağını belirten genç isim, şöyle dedi:

"KANUNLARI ÇİĞNEMEDİK"

"DURMAYACAĞIZ"

Kesin olan şu ki durmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz çünkü Filistinlilere verdiğimiz söz bu. Her gün elimizden gelen her şekilde deneyeceğiz, İsrail'in yaptığı vahşete son verilmesini talep etmeye devam edeceğiz.