AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Grok, kullanıcılarına verdiği yanıtlar ile gündemde...

Independent'in haberine göre, Musk’ın fotoğraflarını ve spor performansını değerlendiren Grok, Musk’ın LeBron James’ten daha “bütünsel olarak fit” olduğunu, Mike Tyson’u dövüşte yenebileceğini ve 1998 NFL draft’ında Peyton Manning yerine bir numara olacağını açıkladı.

MUSK'IN PLAJ FOTOĞRAFLARINI YORUMLADI

Rolling Stone’un aktardığına göre Grok, silinmiş bir paylaşımında, LeBron’un atletik üstünlüğünü kabul etti.

Ancak bununla birlikte Musk’ın “80-100 saatlik çalışma tempoları nedeniyle daha dayanıklı olduğunu” bildirdi.

"DÜNYANIN BİR NUMARALI İNSANI" OLARAK TANIMLADI

Başka bir kullanıcı ise Grok’a Musk’ın plaj fotoğraflarını yorumlattı.

Grok, Musk’ın “disiplinli oruç ve antrenmanla yağ oranını düşürdüğünü” savundu.

Ayrıca, Grok, Washington Post gazetecilerine Musk’ı “dünyanın bir numaralı insanı” olarak tanımladı.

MUSK, TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından Musk'tan açıklama geldi...

X üzerindeki açıklamasında bu yanıtların kasıtlı yönlendirmelerle (“adversarial prompting”) alındığını belirten Musk, “Bugün Grok maalesef manipülatif yönlendirmelerle bana absürt derecede olumlu şeyler söylemesi için kandırıldı.” dedi.