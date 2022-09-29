Guardian: Giorgia Meloni, Mussolini değil ama Trump olabilir

Guardian: Giorgia Meloni, Mussolini değil ama Trump olabilir

İngiliz gazetesi, Meloni için yapılan Mussolini benzetmelerine dikkati çekti.

İtalya'da aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni’nin genel seçimleri kazanması Avrupa'yı ikiye böldü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden destek gören Meloni için Fransa, Almanya ve İspanya gibi ülkeler ihtiyatlı davranıyor.

Meloni'ye Trump benzetmesi

Sert söylemleriyle öne çıkan Meloni hakkında "Benito Mussolini'ye benziyor" yorumları yapılıyor.

Guardian gazetesinin, "Giorgia Meloni Mussolini değil ama bir Trump olabilir" başlıklı analizinde durum mercek altına alındı.

"Faşist, neofaşist veya post-faşist olup olmadığını belirlemekle meşguller"

Analizde, "Ülkenin yeni liderinin Avrupa'da oluşturmaya çalıştığı aşırı sağ siyasi alanda nostaljik bir şey yok. Dünyanın dört bir yanındaki siyasi analistler, Giorgia Meloni'nin faşist, neofaşist veya post-faşist olup olmadığını belirlemekle meşgul." denildi.

"Asıl noktayı kaçırıyorlar"

"Ama İtalya gerçekten faşist geçmişinin dirilişiyle mi uğraşıyor?" sorusunun yöneltildiği yazıda şu görüş paylaşıldı:

"İtalya'nın Kardeşlerini faşist olarak damgalayanlar asıl noktayı kaçırıyorlar. Meloni'nin partisi, Benito Mussolini'nin faşist hareketinin varisi değil, ABD Cumhuriyetçi partisinin ilk Avrupalı kopyası.

Cumhuriyetçi Parti hatırlatması



Meloni, Avrupa siyasetinde aşırı sağı, içeriden biri haline getirmeyi başarabilir. Bu tür bir yozlaşmaya, ABD'de Cumhuriyetçi Parti öncülük etti."