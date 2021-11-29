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Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi

Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi

Uçağın iniş takımlarına girerek yaklaşık 2 buçuk saatlik yolculuk ile ABD’nin Miami kentine iniş yapan 26 yaşındaki şahıs, Gümrük ve Sınır Memurları tarafından yakalandı.