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- Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi
Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi
Uçağın iniş takımlarına girerek yaklaşık 2 buçuk saatlik yolculuk ile ABD’nin Miami kentine iniş yapan 26 yaşındaki şahıs, Gümrük ve Sınır Memurları tarafından yakalandı.
- İHA
- 29.11.2021 - 09:07
- Güncelleme : 29.11.2021 - 09:47
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD’nin Miami kentine sefer yapan American Airlines Hava Yolları’na ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı.
Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adam, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildi.
Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.