Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Kazakistan'da Rus askerlerin müdahalesinin bölge halkının tepkisini daha da çektiğini ve olayların devam ettiğini söyledi.

Kazakistan'da tarihi süreç devam ediyor.

Gaz fiyatlarına yapılan zamla başlayan sokak hareketleri tüm ülkeye yayıldı ve 3 günlük bir yağma ve çatışma süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, olayları bastırmak için Rusya'dan yardım istedi ve ülkeye Rus birlikleri sevk edildi.

Bu gelişme protestoları daha da şiddetlendirse de Tokayev, sabah saatlerinde yayınladığı açıklamada, ülkenin bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını açıkladı.

Resmi kaynakların 12 güvenlik görevlisi 26 protestocunun öldüğünü bildirdiği ülkede, tüm bu açıklamalara rağmen bölgeyi yakından takip eden gazeteciler gösteri ve olayların sürdüğü yönünde bilgi veriyor.

Onlardan biri de Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova.

Gulsum Khalilova Kazakistan'daki son durumu aktardı VİDEO

"AKTİVİSTLERLE YAĞMACILAR ARASINDA ALAKA YOK"

Sosyal medya hesabı üzerinden anbean bölgeden güncel veriler geçen Khalilova, Tokayev'in Rusya'dan askeri yardım talebinin bölgede protestocular üzerindeki etkisini, Putin'in bölge için planlarını özetledi.

Khalilova şu bilgileri aktardı:

"Kazakistanda protestocularla hükümet güçleri arasındaki sokak çatışmaları birkaç saattir Almata Meydanı'nda sürüyor.

Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgedeki aktivistler, yağmacıların protestocularla hiçbir ilgisi olmadığını gösteriyor. Öte yandan halk, Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik örgütünün ülkenin iç süreçlerine dahil edilmesine son derece tepkili.

Ukrayna da genel olarak Kazak halkını destekliyor. Birçok analist, Kremlin'in Nursultan Nazarbayev ve Tokayev'in oligarşik klan sistemine karşı yapılan bu eylemlerden yararlanmaya çalıştığını bildiriyor.

PUTİN'İN ASKER YARDIMINA TEPKİ

Böylece Putin'in amacı Kazakistan'ı siyasi kontrolü altına almak. Kazakistan halkının taleplerini engellemekti. Böylece Kazakistan vatandaşlarının kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verdiği demokratik bir devlet haline gelmesini engelliyor. Putin'in zaten emperyalist hırsları olduğunu biliyoruz ama sorun başka.

Her ülke içinde sorun olabilir protestocular olabilir yağmacılar olabilir ama Rusya'dan halkına karşı askeri yardım talep etmek ve Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?

Doğal olarak Putin bu durumdan faydalandı.

PUTİN'İN KUKLALARI LUKAŞENKO VE TOKAYEV

Şimdi onun uysal Sovyetler Birliği var ve iki diktatör kuklası Lukaşenko ve Tokayev. Bir de Rus askeri barış gücü adı altında geliyorsa bunun Kazak halkına faydası olmayacağı açıktır. Bir zamanlar Sovyetler, Afganistan'a da bu sözlerle girmişti ne olduğunu gördük zaten.

"MİLLİYETÇİLİĞİN YÜKSELİŞİ RUSYA'NIN İSTEMEDİĞİ BİR ŞEY"

Bölgede yerel milliyetçiliğin yükselişi Rusya'nın istemediği bir şey. Kazakistan'ın en önemli unsuru haline gelmesi gereken Türk dünyası, Rus dünyasına kaybediyor."