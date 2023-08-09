ABD'de Lacey Danielle Dunaway, gülümsemesini düzeltmek üzere diş operasyonu geçirdi.
Mississippi eyaletinde yaşayan Dunaway, 21 dişini çektirmeye karar verdi.
Çocukken diş bakımını ihmal ettiğini söyleyen Dunaway, bunun sonucunda sararmış kırık dişlerle karşı karşıya kaldı.
Dişleri nedeniyle güven kaybı yaşadı
29 yaşındaki dört çocuk annesi dişlerinden son derece mutsuz olduğunu söylerken, kendine olan güveninin de hızla azaldığını belirtti.
Diş hekimine görünen Dunaway'in söz konusu dişleri çekildi. Kendisi şimdi takma dişleriyle yaşıyor.
21 dişini çektirdi
Mağaza görevlisi olarak çalışan Amerikalı, "Uygun sigortam yoktu. Çocuk sahibi olmaya başlayınca dişlerim birbirine geçmeye başladı." dedi.
Lacey, yaptığı araştırmalar sonucu bir doktor bulduğunu söylerken şöyle devam etti:
Takma diş yaptırmam için plan hazırladık. Birkaç hafta içinde 21 dişim çekildi.
5 bin dolarlık tedavi
Diş etlerinin tamamen iyileşmesi için iki ay bekleyen söz konusu kişiye yeni takma dişleri takıldı. Tüm tedavi için 5 bin dolar tahsil edildi. Ödemeler, ayda 90 dolar şeklinde alındı.
Takma dişlerini fotoğraflar için kullanıyor
Şimdi daha özgüvenli olduğunu anlatan Lacey Danielle Dunaway, şunları dile getirdi:
Dürüst olmak gerekirse, sadece TikTok ve fotoğraf çekmek için takma diş setimi kullanıyorum.