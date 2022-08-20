Güneşin altında uyuyan İngiliz kadının yüzündeki çarpıcı değişim

Tatil sırasında talihsizlik yaşayan kadın, güneş kremi tavsiyesinde bulundu.

Londra'da yaşayan Sirin Murad, tatil için Bulgaristan'a gitti.

25 yaşındaki İngiliz kadın, burada bir havuz kenarında güneşlenmeye başladı.

Alnı yanan tatilci

Güneşin altında yarım saat uyuyakalan tatilci, uyandığında alnının yandığını ve kabarcıklar oluştuğunu fark etti.

Murad'ın alnındaki deri, ertesi gün daha çok kabardı. Sosyal medya yapılan yorumlarda, "Star Trek türlerine benziyorsun." şeklinde ifadeler kullanıldı.

"Soyulmaya başladığında biraz rahatladım"

Yaşadıklarını anlatan İngiliz vatandaşı, "İlk başta hiçbir şey hissetmedim, sadece üzerine baskı yaptığımda biraz acıdı." dedi.

Ertesi gün daha fazla acı hissettiğini anlatan Murad, "Soyulmaya başladığında biraz rahatladım. Acıtmadı ve daha iyi hissettim." ifadelerini kullandı.

"Her zaman güneş kremi sürün"

Mail'in haberine göre, güneş yanığına maruz kalan kişi, "Garip bir şekilde cildim şimdi harika. Hatta eskisinden daha iyi hissettiriyor, neredeyse yenilenmiş gibi." şeklinde konuşarak, şu tavsiyede bulundu:

"Ne kadar iyi olacağınızı veya cildinizin yanmayacağını ne kadar düşünürseniz düşünün, her zaman güneş kremi sürün. Kesinlikle buna değer."