Güney Afrika hükümetinden seyahat kısıtlamasına tepki

Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika'da ortaya çıkan yeni varyanttan sonra bölgedeki ülkelere seyahat kısıtlaması getirmesi, Güney Afrika hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı endişeye neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Kovid-19 varyantına 'Omicron' adını verdi.

HÜKÜMET ALINAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından Güney Afrika hükümeti, varyant nedeniyle çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulamasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Kovid 19'un yeni varyantı konusunda şeffaflıkla hareket ettiğini ve seyahat yasaklarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) norm ve standartlarına aykırı olduğunu öne sürdü.

AŞILARIN YENİ VARYANTA KARŞI ETKİSİNİN MUHTEMEL OLDUĞUNU BELİRTTİ

Phaahla, yeni varyantın Delta ve Beta'ya göre daha hızlı yayılma ihtimali bulunduğunu, ancak mevcut aşıların "Omikron" varyantına karşı etkili olmasının muhtemel görüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ise açıklamasında, Güney Afrika'nın tüm ülkelerin vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına saygı duyduğunu bildirdi.

"BU KARAR ACELEYLE ALINMIŞ GİBİ DURUYOR"

Pandor, Birleşik Krallık'ın Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağı kararına atıfta bulunarak, "Bu karar henüz DSÖ'nün bile tavsiyede bulunmadığı, aceleye getirilmiş bir karar gibi görünüyor" dedi.

Bakan Pandor, söz konusu seyahat yasaklarının ülkenin turizmine ciddi zarar vermesine yönelik endişelerini dile getirdi.

TÜRKİYE DE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRMİŞTİ

İngiltere, 25 Kasım'da Güney Afrika'da yeni varyantın tespit edilmesinin ardından ülkeye seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Bu takiben 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.