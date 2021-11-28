Güney Afrika: Nu varyantını erken tespit ettik diye cezalandırıldık

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın Covid-19'un yeni mutasyonunu Nu'yu erken tespit ettiği için alkışlanmak yerine cezalandırıldığı ifade edildi.

Güney Afrika’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un tespit edilmesinin ardından birçok ülke yeni mutasyonunun kendi topraklarında yayılması önlemek amacıyla başta Güney Afrika olmak üzere bir çok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya karar verdi.

SEYAHAT KISITLAMALARINI ELEŞTİRDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, uygulanan seyahat kısıtlamalarını eleştirerek, söz konusu kısıtlamaların ve yasakların gelişmiş genomik dizilimleri ve yeni mutasyonları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika'yı cezalandırmaya benzediğini açıkladı.

"MÜKEMMEL BİLİM ALKIŞLANMALI, CEZALANDIRILMAMALI"

"Mükemmel bilim alkışlanmalı ve cezalandırılmamalı" ifadelerini kullanan Bakanlık, dünyanın başka yerlerinde yeni mutasyonların keşfedildiğini ve verilen reaksiyonun tamamen farklı olduğunu vurguladı.

NU (OMICRON) VARYANTI 8 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Omicron mutasyonu şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilirken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

GÜNEY AFRİKA'DAN HOLLANDA'YA GİDEN 61 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğu ve 61 yolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarılmış, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denilmişti.