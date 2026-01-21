Güney Afrika'da iki ayrı silahlı saldırıda 6 kişi öldü

- Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde iki ayrı silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Polis Sözcüsü, saldırıların nedeninin henüz belirlenmediğini bildirdi.
- Ülkede suç oranları yüksek, resmi verilere göre 2025'in ilk 9 ayında 17 binden fazla cinayet işlendi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da şehir merkezinin doğusundaki Ndabeni semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
Batı Cape Polis Sözcüsü Andre Traut, Kensington semtindeki Maitland Mezarlığı yakınlarında gerçekleştirilen bir diğer silahlı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
Sözcü, her iki saldırının da nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.
SAAT BAŞI ORTALAMA 3 CİNAYET
Dünyada suç oranlarının yüksek görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da resmi verilere göre 2023 ve 2024'te her saat başı ortalama 3 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetmişti.
Polis teşkilatının verilerine göre ülkede 2025'in ilk 9 ayında 17 binden fazla cinayet işlendi.
Aynı dönemde 95 bine yakın silahlı soygun, 37 binden fazla cinsel saldırı, 14 binden fazla araç gasbı olayının yaşandığı ülkede günde ortalama 50 adam kaçırma vakası kaydedildi.