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    Güney Afrika'da keşfedilen taşların kuvars kristalleri olduğu belirlendi

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde keşfedilen ve ülke genelinden elmas madencilerin bölgeye akın etmesine neden olan taşların, kuvars kristalleri olduğu tespit edildi.
    • AA
    • 21.06.2021 - 05:01
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 05:10
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    Güney Afrika'da keşfedilen taşların kuvars kristalleri olduğu belirlendi

    Dünyanın en büyük elmas üreticilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde elmas çılgınlığı hüsranla sonuçlandı.

    KwaZulu-Natal eyaletinde keşfedilen ve ülke genelinden elmas madencilerin bölgeye akın etmesine neden olan taşlar incelendi.

    KUVARS KRİSTALİ ÇIKTI

    Yürütme Konseyi Üyesi Ravi Pillay, uzman teknisyenler tarafından incelenen taşların kuvars kristalleri olduğunun belirlendiğini ifade etti.

    Pillay, "Yapılan testler, bölgede keşfedilen taşların bazılarının umulduğu gibi elmas olmadığını kesin olarak ortaya koyuyor." dedi.

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    ELMAS DİYE HÜCUM ETTİLER

    Eyalete bağlı Lady Smith kenti yakınlarındaki KwaHlathi bölgesinde, geçen hafta, sığır çobanı tarafından keşfedilen parlak taşların elmas olduğu iddia edilmişti.

    Bunun üzerine ülke genelinden çok sayıda kişi, elmas çıkarma umuduyla bölgeye akın etmişti.

    Yaşanan bu durum Güney Afrika medyası tarafından "elmasa hücum" olarak adlandırılmıştı.

    Taşların gerçekten elmas olup olmadığının tespit edilmesi için yerbilimcilerden ve hükümet yetkililerinden oluşan heyet görevlendirilmişti.

    Eyalet yetkilileri, "elmasa hücumunun", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirmişlerdi.

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