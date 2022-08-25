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    Güney Afrika'da market arabasından alınan bebek son anda fark edildi

    Alışveriş sırasında yaşananlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Reyonu inceleyen annenin bebeği, bir görevli tarafından arabadan alındı. Anne Wolff, yaşadığı korkuyu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:41
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    Güney Afrika'da market arabasından alınan bebek son anda fark edildi

    Markette alışveriş yapan anne, sessiz sedasız alınan bebeğiyle uzaklaşan şahsı durdurmayı başardı.

    Güney Afrika'nın Alberton şehrinde yaşanan olayda, bir marketten alışveriş yapan Daniella Wolff, bebeğini market arabasına koydu.

    Arabadan bebeği alınan anne neye uğradığını şaşırdı

    Wolff reyondaki ürünleri incelerken, o sırada bir market görevlisi, arabadaki bebeği sessizce alarak uzaklaşmaya çalıştı.

    Arkasına dönüp bakarak, bebeğiyle birlikte oradan uzaklaşmak üzere olan görevliyi son anda fark eden Wolff, duruma müdahalede bulunarak bebeğini geri aldı.

    Güney Afrika'da market arabasından alınan bebek son anda fark edildi ViDEO

    "Adamın kollarında buldum"

    Olay anını anlatan iki çocuk annesi, "Bir anda videoda bir yabancının kızımı çektiği görülüyor. Başımı kaldırıyorum ve o gitmiş. Hemen aramaya başladım ve bu adamın kollarında buldum." dedi.

    Kızını adamın elinden aldığını söyleyen Wolff, söz konusu kişiye, "Kızımla ne yaptığını sorabilir miyim? Neden onu aldın?" diye sorduğunu belirtirken, bunun karşısında adamın güldüğünü anlattı.

    O anları anlattı: Donup kaldım

    Anne Wolff, "Bana alışveriş arabasının yanından geçtiğini ve kızımın kollarını kaldırdığını, bu yüzden onu aldığını söyledi. Donup kaldım ve kafam karıştı. Neden gülüyorsun? Bunun komik olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

    Güney Afrika da market arabasından alınan bebek son anda fark edildi #1

    "Kızımın onunla gitmek istediğini söyledi"

    Herhangi bir çocuğa dokunulamayacağını söyleyen endişeli anne, şunları dile getirdi:

    "Adam, yine kızımın ne yaptığını göstermek için bana yaklaştı. Kızımın onunla gitmek istediğini söyleyince çok kızdım, şoke oldum."

    Durum, Güney Afrika polisine bildirildi. Markete gelen ekip, görüntüyü inceledikten sonra personeli tutukladı.

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    Güney Afrika da market arabasından alınan bebek son anda fark edildi #3

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