İHA

Güney Afrika'da şiddetli rüzgar...

Krugersdorp kentinde şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Kentteki bir okulda düzenlenen yardım etkinliği sırasında çocukların bulunduğu şişme oyun alanı ani bir rüzgarla havaya savruldu.

2 ÇOCUK HAVALANAN ŞİŞME OYUN ALANINDAN DÜŞTÜ

Yaklaşık 12 metreye kadar havalanan şişme oyun alanından düşen 2 çocuk yaralandı. Çocukların hastanedeki tedavilerinin ardından tabucu edildiği belirtildi.

15 METRE UZAKLIKTA YERE ÇAKILDI

Görgü tanıkları, şişme oyun alanının, kalkış noktasından yaklaşık 15 metre uzaklıkta yere çakıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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