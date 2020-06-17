Güney Kıbrıs: AB'nin savaş gemileri Doğu Akdeniz'e gelsin

Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Savvas Angelides, Türkiye'ye karşı Brüksel'den yardım istedi.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki meşru varlığından bölge ülkeleri rahatsız olmaya devam ediyor.

Ankara'nın söz konusu faaliyetlerini "yasa dışı" olarak gören Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın yanı sıra, Güney Kıbrıs da Türkiye'nin bölgedeki varlığından endişe duyduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelides, AB'li mevkidaşlarıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını görüştü.

BRÜKSEL'DEN TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞ GEMİSİ İSTEDİLER

Türkiye'nin, Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunduğunu iddia eden Angelides, Doğu Akdeniz'de AB'nin savaş gemilerine varlığına duyulan ihtiyacı vurguladı.

"TÜRK TEHDİDİNE KARŞI BİRLİK OLALIM" AÇIKLAMASI

Yunan basınından Kathmeri'nin aktardığına göre, bölgede "Türk tehdidinin sürdüğünü" belirten Rum bakan, stratejik bir pusula hazırlamak ve Avrupa dayanışmasının çekirdeğini oluşturan karşılıklı katkı için tehditlerin genel olarak tanınması ihtiyacından bahsetti.

Angelides ayrıca, Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) zorluklara karşı savunma yeteneklerini geliştirmedeki rolünün tartışıldığı bir toplantıya da katıldı.