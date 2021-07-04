Güney Kıbrıs acil durum ilan etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), öğle saatinde çıkan yangının kısa sürede yayılması nedeniyle acil durum ilan etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Arakapa bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

1 ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın nedeniyle 7 köy boşaltılırken, Yunanistan ve İsrail’den 2 yangın uçağı söndürme çalışmalarına katıldı.

YÖNETİM AB’DEN YARDIM TALEP ETTİ

Yangının rüzgarın etkisi ile dağlık alanlara yayılması nedeniyle söndürme çalışmaları başarılı olmazken, ülke genelinde acil durum ilan edildi. GKRY yönetimi ayrıca, Avrupa Birliği'nden de yardım talep etti.