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Güney Kore, ABD'den 40 helikopter alacak
Asya ülkesi, Amerikalı şirketten 133 milyon dolar değerinde helikopter ve simülatör tedarik edecek.
- 16.05.2022 - 16:52
- Güncelleme : 16.05.2022 - 17:10
Güney Kore ile ABD arasında helikopter tedariki konusunda anlaşma sağlandı.
Anlaşma, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) ile ABD havacılık şirketlerinden Bell Textron Asia arasında yapıldı.
133 milyon dolarlık anlaşma
Taraflar, yaklaşık 133 milyon dolar değerinde helikopter alımına ilişkin anlaşmaya vardı.
Helikopter ve simülatörler alınacak
AA'nın aktardığı habere göre, anlaşma kapsamında Güney Kore, 3 yıl içinde şirketten 40 "Bell 505" helikopteri satın alacak.
Ayrıca, pilotların eğitiminde kullanılmak üzere 8 simülatör de alınacak.