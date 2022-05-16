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    Güney Kore, ABD'den 40 helikopter alacak

    Asya ülkesi, Amerikalı şirketten 133 milyon dolar değerinde helikopter ve simülatör tedarik edecek.
    • 16.05.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:10
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    Güney Kore, ABD'den 40 helikopter alacak

    Güney Kore ile ABD arasında helikopter tedariki konusunda anlaşma sağlandı.

    Anlaşma, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) ile ABD havacılık şirketlerinden Bell Textron Asia arasında yapıldı.

    133 milyon dolarlık anlaşma

    Taraflar, yaklaşık 133 milyon dolar değerinde helikopter alımına ilişkin anlaşmaya vardı.

    Helikopter ve simülatörler alınacak

    AA'nın aktardığı habere göre, anlaşma kapsamında Güney Kore, 3 yıl içinde şirketten 40 "Bell 505" helikopteri satın alacak.

    Ayrıca, pilotların eğitiminde kullanılmak üzere 8 simülatör de alınacak.

    Güney Kore, ABD den 40 helikopter alacak #1


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