Güney Kore basını: SİHA teknolojisini Türkiye'den öğreneceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşı Yoon'a "Savunma alanındaki ortaklığı geliştirmeliyiz" mesajı verdi. Asya ülkesinin, Türkiye'nin SİHA tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanacağı belirtildi.

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Türkiye ve Güney Kore, askeri alanda yeni ortaklıklar kurmanın sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti.

Erdoğan-Yoon görüşmesinde savunma konuşuldu

Erdoğan, burada Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi. Ele alınan konular arasında savunma iş birliği de vardı.

Görüşmeden notlara yer veren ve Seul yönetiminden beklentileri aktaran Güney Kore basınından The Korea Times, iki ülkenin, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar noktasında savunma sanayi ortaklığı kurmanın yollarını aradığını yazdı.

Ortaklık, SİHA'ları kapsayacak şekilde genişletilmeli

Erdoğan ve Yoon'un, savunma sanayisinde insansız hava araçları, askeri nakliye uçakları ve diğer silahlara odaklanan ortaklıkları genişletmenin yollarını görüştüğü belirtildi.

Haberde, "Erdoğan ortaklığın özellikle SİHA, askeri uçak ve zırhlı araçları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi." notuna yer verildi.

'Türkiye'nin uzmanlığından öğreneceğiz' yorumu

Güney Kore'nin, Türkiye'nin bu alandaki deneyim ve uzmanlığına dayanarak SİHA teknolojisini ve işletme becerilerini öğrenmesinin beklendiği ifade edildi.

Söz konusu Asya ülkesinin SİHA alanında henüz başlangıç aşamasında olduğu, Türkiye dahil müttefik ülkelerle ortaklık yoluyla operasyonel yeteneklerin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Türkiye'nin, Bayraktar TB2'yi geliştiren savunma şirketi Baykar'a ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.

TB2'lerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya'ya karşı kullanıldığı ve uluslararası beğeni kazandığı kaydedildi.