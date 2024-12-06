Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a kendi partisinden de rest geldi

İHA

Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor..

Geçtiğimiz günlerde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından sıkıyönetim ilan edilmiş ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılmıştı.

Sıkıyönetim sonrası Yoon'a tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de kendi partisi PPP'den geldi.

"DERHAL GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

PPP lideri Han Dong-hoon, parti yönetiminin Ulusal Meclis'te gerçekleştirdiği acil toplantıda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'a kilit siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yoon'un görevine devam etmesi halinde bu tür “radikal” eylemlerin tekrarlanabileceği ve bunun ülkeyi büyük riske atabileceği konusunda uyaran Han, şu ifadeleri kullandı:

Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında, Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum.

"SÖZ KONUSU GÖREVDEN ALMA ÖNERGESİNİN KABUL EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda Yoon’un sıkıyönetim uygulamasını “yanlış” olarak niteleyen Han, buna rağmen muhalefetin Yoon’un görevden alınması için meclise sunduğu önergeyi engellemek için çaba sarf edeceğini bildirmişti.

Bu kararı Yoon'un sıkıyönetim ilanını savunmak için almadığını vurgulayan Han, şu sözleri sarf etmişti:

Parti lideri olarak, olası bir siyasi kaosun halka zarar vermesini önlemek adına, söz konusu görevden alma önergesinin kabul edilmemesi için çalışacağım.

Yoon’un iktidar partisi PPP’den istifa etmesi gerektiğini belirten Han, şöyle demişti:

Başkan da dahil olmak üzere, anayasaya aykırı bir sıkıyönetim uygulaması yoluyla halkı tedirgin eden ve zarara yol açan sorumlular kesinlikle hesap vermelidir.

Öte yandan, Han’ın son açıklamalarının ardından, PPP’nin yarın Ulusal Meclis'te yapılması beklenen azil oylamasında takınacağı tutum merak konusu oldu.