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    Güney Kore eski Cumhurbaşkanı'na yolsuzluktan 20 yıl ceza

    Yolsuzluk suçu nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Guen-hye’ye, 20 milyar yuan da para cezası kesildi.
    • DHA
    • 10.07.2020 - 11:17
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    Güney Kore eski Cumhurbaşkanı'na yolsuzluktan 20 yıl ceza

    Güney Kore’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hem hapis hem de para cezası aldı.

    Geun-hye'ye 20 yıl hapis ve 20 milyar yuan (yaklaşık 114 milyon TL) para cezası keslidi.

    2017 YILINDA GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Geun-hye, 9 Aralık 2016 tarihinde Ulusal Meclis oylamasında 34 milletvekilinin 'Evet' oyu ile görevden azledilmişti.

    Geun-hye, 10 Mart 2017 tarihinde de Kore Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle görevden tam olarak alındı.

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