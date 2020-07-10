Güney Kore eski Cumhurbaşkanı'na yolsuzluktan 20 yıl ceza

Yolsuzluk suçu nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Guen-hye’ye, 20 milyar yuan da para cezası kesildi.

Güney Kore’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hem hapis hem de para cezası aldı.

Geun-hye'ye 20 yıl hapis ve 20 milyar yuan (yaklaşık 114 milyon TL) para cezası keslidi.

2017 YILINDA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geun-hye, 9 Aralık 2016 tarihinde Ulusal Meclis oylamasında 34 milletvekilinin 'Evet' oyu ile görevden azledilmişti.

Geun-hye, 10 Mart 2017 tarihinde de Kore Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle görevden tam olarak alındı.