Güney Kore, gençlerin sosyalleşmesi için 490 dolar harçlık verecek Güney Kore'de hükümet, sosyal yaşamdan kopuk bir hayat süren gençlere 650 bin won (490 dolar) harçlık verecek.

ensonhaber.com

Japonya'da kurulan 'Yalnızlık Bakanlığı'nın ardından Güney Kore'den dünya basınına yansıyan bir uygulama görenleri şaşırttı.

Buna göre; ülkede sosyal hayattan kopuk yaşayan gençlere maddi destek sağlanacak.

Gençlere sosyalleşmeleri için maddi destek sağlanacak

Gençlerin evden çıkmaları için aylık 650 bin won (490 dolar) harçlık verilecek.

Kabul edilen düzenleme 9 ve 24 yaş aralığında ve ciddi boyutta sosyal sorunlar yaşayan gençler için geçerli olacak.

Öte yandan The Guardian'da yer alan habere göre uygulama aynı zamanda eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyor.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar kendini sosyal hayattan dışlıyor

Güney Kore hükümeti tarafından konuyla ilgili bir araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin yüzde 40'ı ergenlik döneminde kendilerini sosyal hayattan dışlıyor.