Güney Kore istihbaratından çarpıcı 'Kuzey Kore' iddiası: Rusya'ya bin 500 asker gönderdi

İHA

Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) yapılan açıklama çok konuşuldu...

Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini duyuran NIS, ayrıca, uydu fotoğraflarını da paylaştı.

500 ÖZEL KUVVET ASKERİ GÖNDERDİĞİ BİLDİRİLDİ

NIS'ten yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiği bildirildi. Söz konusu askerlerin 8-13 Ekim arasında Rus donanma gemileri tarafından Rusya'nın liman kenti Vladivostok'a nakledildiği belirtilirken, asker transferine ilişkin uydu görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

DAHA FAZLA SAYIDA KUZEY KORE ASKERİ GÖNDERİLEBİLİR

Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır.” ifadelerinde bulunuldu.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana Rusya'ya 13 binden fazla konteyner askeri mühimmat gönderdiği hatırlatılan açıklamada, toplamda 8 milyondan fazla top ve roket mermisinin Rusya'ya sevk edildiği aktarıldı.

VLADİMİR ZELENSKY, 10 BİN ASKER GÖNDERMEYE HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını öne sürmüş, iddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelensky, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu bildirmişti.