Güney Kore, Japonya ve ABD üst düzey diplomatları kritik zirvede buluştu

16 Nisan Biden ve Suga arasında yapılacak görüşme öncesi Japonya, Güney Kore ve ABD'li üst düzey diplomatlar kritik bir zirvede bir araya geldi.

ABD'de Başkan Joe Biden’ın göreve başlamasından yüz yüze yapılan önemli bir zirve gerçekleştirildi.

Japonya Ulusal Güvenlik Sekreteri Shigeru Kitamura, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının, 16 Nisan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

KORE YARIMADASI’NDA SÜREKLİ İSTİKRAR

Zirvede, Kore Yarımadası'nda sürekli istikrar, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması, ülkedeki korona virüs enfeksiyonlarının kapsamı ele alınırken, Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkiler ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonu konusunda iş birliği konuları masaya yatırıldı.

KUZEY KORE MESELELERİ YER ALACAK

Geçen ay düzenlediği basın toplantısında Biden, Kuzey Kore için diplomasi hazırlığı içinde olduğunu ifade ederek, “Şu anda yaptığımız şey bu, müttefiklerimizle istişare ediyoruz." demişti.

Biden ve Suga'nın 16 Nisan'da ele alacağı konular arasında da Kuzey Kore meselesinin yer alacağı kamuoyuna yansımıştı.

2 FÜZE DENEMESİ YAPTI

Kuzey Kore yaklaşık 1 yıl aradan sonra ilk defa geçtiğimiz ay 2 yeni füze denemesi gerçekleştirdi. Gelen tepkiler üzerine Pyongyang'dan yapılan açıklamada, "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü artırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verilmişti.