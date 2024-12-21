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Güney Kore üçüncü casus uydusunu uzaya fırlattı

Güney Kore üçüncü casus uydusunu uzaya fırlattı Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'ye ait uzaya fırlatılan üçüncü casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiği bildirildi.