Güney Kore üçüncü casus uydusunu uzaya fırlattı

AA
Ülkenin üçüncü yerli üretim casus uydusu ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Fırlatmaya ilişkin bilgiyi Güney Kore Savunma Bakanlığı paylaştı.
Konuya ilişkin detaylar ise Yonhap ajansının haberinde yer aldı.
BAŞARIYLA YERLEŞTİ
Söz konusu açıklamada, SpaceX üretimi Falcon 9 adlı roketin taşıdığı, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılan uydunun yörüngeye başarıyla yerleştiği bildirildi.
Öte yandan, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini daha iyi gözlemleyebilmek için uydu ağı kurmayı amaçlayan Güney Kore, ilk casus uydusunu Aralık 2023, ikincisini de Nisan 2024'te uzaya göndermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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