Güney Kore'de askeri uçak düşmesi sonucu 2 asker öldü

Güney Kore’de helikopter kazası meydana geldi.

Ülkede eğitim uçuşu için havalanan bir askeri helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenden düştü.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre; 15. Hava Grup Komutanlığı’na bağlı AH-1S Cobra tipi helikopter, yerel saatle 09.45 sıralarında rutin eğitim uçuşu için havalandı.

Helikopter, 11.04’te henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Seul'un yaklaşık 55 kilometre kuzeydoğusundaki Gapyeong bölgesine düştü.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Helikopterde bulunan 2 asker, bilinçleri kapalı olarak hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamadı.

AH-1S tipi helikopterlerin tüm uçuşları, geçici olarak askıya alındı.

Kaza sırasında yangın ya da patlama meydana gelmediği belirtildi.

Güney Kore ordusu, kazanın ardından envanterinde bulunan AH-1S tipi helikopterlerin tüm uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’da olan Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, askeri yetkililere olayı detaylı şekilde soruşturma ve gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.