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    Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde 120 kişi öldü

    Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde 120 kişi öldü

    Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Cadılar Bayramı etkinliklerindeki yaşanan izdiham nedeniyle 120 kişi öldü, 150 de kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 21:43
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    Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde Cadılar Bayramı etkinliği düzenlendi.

    Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki kutlamada çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

    Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Çok sayıda ekip bölgeye gitti

    Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirti.

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat verdi.

    400 kişilik kurtarma ekibi ve 140 araç izdihamın yaşandığı bölgeye sevk edildi.

    Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliğinde izdiham VİDEO

    100 bin kişi etkinliğe katılmak için caddelere akın etti

    Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

    Yerel medya yaklaşık 100 bin kişinin etkinliğe katılmak için caddelere akın ettiğini belirtti.

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