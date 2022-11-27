Güney Kore'de helikopter düştü: 5 kişi öldü

Gangwon eyaletinde, orman yangınları için kiralandığı öğrenilen helikopter düştü. Yaşanan kazada 5 kişi öldü.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Yangyang ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü.

Yerel saatle 10.50 sıralarında yaşanan kazada yere çakılan helikopter alev aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi.

5 kişi öldü

Yangının söndürülmesinin ardından helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopter, orman yangınları için kiralandı

Helikopterin Sokcho, Goseong ve Yangyang ilçelerindeki yerel yönetimler tarafından orman yangınlarına karşı faaliyetler yürütmek için kiralandığı öğrenildi.