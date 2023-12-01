Güney Kore'de köpek eti yasağına tepki! Güney Kore'de köpek yetiştirilen çiftlik sahipleri ve sektör çalışanları, hükümetin köpek eti tüketimini yasaklamak için harekete geçmesine tepki göstererek sokaklara döküldü.

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AA

Uzak Doğu mutfağı ilginç yemekleriyle ilgi çekiyor.

Güney Kore'de ise yenilen hayvan ve farklı canlıların çeşitliliği farklı kültürlerde şaşkınlık yaratıyor.

Köpek eti tüketimi de Çin ve Kore mutfağında önemli bir yer tutuyor.

Bu kapsamda hükümetin köpek etini yasaklama adımı büyük tepki çekti.

Köpek çiftliği sahipleri sokaklara döküldü

Köpek yetiştiricileri, restoran sahipleri ve köpek eti endüstrisinde çalışan yaklaşık 200 kişi, hükümetin ve iktidardaki parti üyelerinin bu ayın başında köpek etinin tüketilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına karşı çıkmak için başkanlık binasının önünde bir araya geldi.

"Köpek eti için savaşacağız"

Protestocular, "Savaşacağız!" sloganları attı.

Eski Köpek Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ju Yeongbong, burada yaptığı konuşmada, bu alanda çalışanların çoğunun 60-70 yaşlarında olduğunu, bu insanların yeni meslekler aramadıklarını ve Güney Koreli gençlerin çok az bir kısmının tüketmesi nedeniyle köpek eti üretiminin 15-20 yıl içerisinde yok olacak bir iş kolu olduğunu anlattı.

3 kişi gözaltına alındı

Protesto esnasında çıkan arbedede polisin, 3 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Protestocular, hükümetten uygulanacak yasak öncesi sürenin uzatılması ve maddi destek talebinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)