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    Güney Kore'de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi

    Güney Kore'de tavuk çiftliklerinde yeni bir kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim ayından bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.
    • AA
    • 20.01.2021 - 03:58
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    Güney Kore'de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi

    Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyindeki Yongin şehrindeki bir çiftlikte kuş gribine yol açan "H5N8" virüsünün görüldüğünü bildirdi.

    EKİMDEN BERİ ORTAYA ÇIKAN 67. VAKA

    Bu, ülkede ekimden bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.

    Güney Kore de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi #1

    10 KM. YAKINDAKİ TÜM ÇİFTLİKLER BİR AY KARANTİNADA

    Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.

    Öte yandan, Yongin şehrinin bulunduğu Gyeonggi eyaletinin tüm diğer şehirlerindeki çiftliklerde 7 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

    Eyalette ekim sonundan bu yana 18 kuş gribi vakası görülmüş, toplam 18,8 milyon tavuk ve yabani kuş itlaf edilmişti.

    Güney Kore de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi #2

    Güney Kore de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi #3

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