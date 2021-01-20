Güney Kore'de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi

Güney Kore'de kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi

Güney Kore'de tavuk çiftliklerinde yeni bir kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim ayından bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.

Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyindeki Yongin şehrindeki bir çiftlikte kuş gribine yol açan "H5N8" virüsünün görüldüğünü bildirdi.

EKİMDEN BERİ ORTAYA ÇIKAN 67. VAKA

Bu, ülkede ekimden bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.

10 KM. YAKINDAKİ TÜM ÇİFTLİKLER BİR AY KARANTİNADA

Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.

Öte yandan, Yongin şehrinin bulunduğu Gyeonggi eyaletinin tüm diğer şehirlerindeki çiftliklerde 7 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Eyalette ekim sonundan bu yana 18 kuş gribi vakası görülmüş, toplam 18,8 milyon tavuk ve yabani kuş itlaf edilmişti.