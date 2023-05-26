Güney Kore’de yolcu uçağının kapısı havada açıldı Asiana Hava Yolları, bir yolcunun Güney Kore'nin Daegu kentine inmek üzere olan bir uçağın kapısını açtığını açıkladı. Nefes almakta zorluk çeken 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ensonhaber.com

Güney Kore başkenti Seul merkezli hava yolu şirketi Asiana Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kapısı, uçak iniş için alçaldığı sırada aniden açıldı.

194 kişiyi taşıyan uçakta, büyük panik yaşandı.

Birçok yolcu nefes almakta zorlandı.

İnmeden 2-3 dakika önce kapıyı açtı

Uçaktan kimsenin düşmemesi ve yaralanan olmaması yetkilileri rahatlatırken, uçak Daegu Havalimanı'na indi.

Nefes darlığı yaşayan 9 yolcu hemen hastaneye kaldırılırken; Asiana yetkilileri, uçakta çıkış bölümünde oturan bir yolcunun kapıyı açma düğmesine bastığını aktardı.

Asiana sözcüsünün açıklamasına göre, uçak yere inmeden 2 ile 3 dakika önce gerçekleşen olayı bir erkek yolcu gerçekleştirdi.

8'i öğrenci

Tüm kabin ekibinin uçak inişe geçtiği için emniyet kemerleri takılı bir şekilde yerlerinde oturmasını fırsat bilen yolcu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Jeju Adası Eğitim Ofisi'nden de bir açıklama yapıldı.

Buna göre hastaneye kaldırılanlardan 8’inin Jeju'dan gelen öğrenciler olduğu saptandı.