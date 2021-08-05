Güney Kore’de Zehra Güneş’e ilgi

22 yaşındaki milli voleybolcu Zehra Güneş, 18 numaralı formasıyla Güney Korelilerin dikkatini çekerken, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Oyuna ve performansa dair yorumların yanı sıra maçla ilgili Güney Kore tarafında gündeme giren ilginç bir şey daha oldu.

18 numaralı formanın sahibi 22 yaşındaki Zehra Güneş, maçın ardından Güney Kore'de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

“TÜRKİYE’YE GİDİYORUM”

22 yaşındaki voleybolcu hakkında sosyal medyada "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum", "18 numaralı oyuncuyla evlenmek istiyorum", "Türkiye'ye gidiyorum... Sonunda aşkımı buldum..." gibi yorumlar yapıldı.

TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARI İÇİN BAĞIŞ​

Öte yandan maç sonrasında Güney Korelilerin gündemine giren bir diğer konu da Türkiye'deki orman yangınları oldu.

Türk voleybolcuların maçın ardından gözyaşlarını tutamama sebeplerinden birinin de bu yangınlar olduğunu düşünen Güney Koreli sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de ağaç dikilmesi ve hayvan haklarıyla ilgili örgütlere bağışta bulunduklarına dair paylaşımlar yaptı.

TAKIM KAPTANININ ETKİSİ BÜYÜK

Bağışların çoğu 'Kore Takımı' ve Güney Kore voleybol takımının kaptanı 'Kim Yeon-koung' adı altında yapıldı.

Türk sporseverlerin yakından tanıdığı Kim; 2011-2017 arası Fenerbahçe'de, 2018-2020 arası da Eczacıbaşı VitrA'da oynamıştı.