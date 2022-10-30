Güney Kore'deki faciada uyuşturucu ayrıntısı

Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 151 kişinin hayatını kaybettiği olay öncesinde bir mekanın uyuşturucu dağıttığı ortaya çıktı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdiham dünyanın gündeminde.

Yaşanan felakette 151 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki olayda 19'u ağır 82 kişi yaralandı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Sokaktaki bir mekanda uyuşturucu dağıtıldı

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı.

Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

Güney Kore'deki izdiham faciası ViDEO

"Çok korkunçtu"

Yaşanan facianın şahitlerinden Türk vatandaşı Rabia Şirin, olayı AA'ya anlattı.

Şirin, "Orası bu kadar çok insan için çok fazla küçük bir yer. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Bir tane kızın bacağı kırılmıştı arkadaşının sırtına binip gidiyordu. Çok ilginç, çok korkunçtu. Çok sayıda insan vardı, yürümeye bile yer yoktu.

Arkadaşım çağırdı diye gitmiştim, gittiğimde olayların çoğu olmuştu, bazılarını hayata döndürmeye çalışıyorlardı. Orası bu kadar çok insan için çok fazla küçük bir yer. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Bir tane kızın bacağı kırılmıştı arkadaşının sırtına binip gidiyordu. Çok ilginç, çok korkunçtu." dedi.

"Patronum orada verilen hiçbir şeyi yeme, içme dedi"

Seul'de çalışan İrem Ç. ise neredeyse her 10 dakikada bir yalnızca 1 adım yürüyebildiklerini, kalabalık nedeniyle bölgedeki polisin yanına gittiklerini ve orada ceset torbaları gördüklerini anlattı.

Polis tarafından ölülere ilişkin, "Araba çarptı" yanıtı aldıklarını anlatan İrem Ç, "Öğrendik ki bir şeker dağıtılmış ve içine uyuşturucu konmuş. Bu uyuşturucuyu içenler düşmeye başlamış. Zaten birkaç kişi nefes alamayıp yola düştüğü için ezilmiş." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Türk yok

Resmi makamlardan yapılan açıklamada ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği de olaya ilşkin bir açıklama yaptı.

Türk Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün gece Seul'ün eğlence merkezi olarak bilinen Itaewon semtinde Cadılar Bayramı kutlamaları için toplanan kalabalık içinde çıkan izdihamdan etkilenmiş olabilecek Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçilikçe süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçildiği ifade edildi.