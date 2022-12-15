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Güney Sudan Devlet Başkanı, proje açılışında altına yaptı

Güney Sudan Devlet Başkanı, proje açılışında altına yaptı

Yol projesinin açılışı sırasında milli marş okunurken altına kaçıran Devlet Başkanı Mayardit, canlı yayında ekranlara geldi. O anlar milyon kez izlendi.