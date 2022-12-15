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- Güney Sudan Devlet Başkanı, proje açılışında altına yaptı
Güney Sudan Devlet Başkanı, proje açılışında altına yaptı
Yol projesinin açılışı sırasında milli marş okunurken altına kaçıran Devlet Başkanı Mayardit, canlı yayında ekranlara geldi. O anlar milyon kez izlendi.
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 11:37
- Güncelleme : 15.12.2022 - 12:04
Güney Sudan'da 13 Aralık günü yaşanan olay gündem yarattı.
71 yaşındaki Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, bir yol projesinin açılışını yaptı.
Altına yaptı
Mayardit, program kapsamında milli marş okunurken, altına kaçıtdı.
9 Temmuz 2011'deki bağımsızlığından bu yana ülkenin Cumhurbaşkanı olan Salva Kiir Mayardit'in görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
Mayardit'in o anları anbean canlı yayında ekranlara geldi.
Enfeksiyona yakalandığı iddia edildi
Mayardit'in yaşlı erkeklerde yaygın olan idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı iddia ediliyor.
Güney Sudan Devlet Başkanı, proje açılışında altına yaptı ViDEO