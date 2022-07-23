Güney Yarımküre kar esareti altında

Yaklaşık iki hafta boyunca yoğun kar fırtınası nedeniyle kapanan Arjantin-Şili sınırı, geçtiğimiz hafta içerisinde tekrar açıldı. Mahsur kalan binlerce araç duruma isyan etti.

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Haftalardır süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalarla birlikte Arjantin ve Şili arasında yapılan ticareti de derinden sarstı.

Kar fırtınası sebebiyle TIR sürücüleri ve otobüslerle seyahat eden yolcular, Arjantin-Şili sınırında 3 haftayı bulan bekleyişin ardından isyan noktasına geldi.

Sınırda bekliyorlar

Sınırların açılmasına rağmen yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayet eden yolculardan biri, bekleyiş nedeniyle 5 gündür işe gidemediğini söyledi.

21 gün mahsur kaldılar

21 gündür sınırda beklediğini söyleyen bir TIR sürücüsü ise, dorsesindeki ürünlerle haftalardır beklediğine dikkat çekti.

Her iki ülkenin de yaşananlardaki sorumluluğuna dikkat çeken sürücü ve yolcular, Arjantin'i de Şili'yi de altyapı şartlarını iyileştirmemekle suçluyor.

Sınır açıldı

Sürücüler, Çarşamba günü tekrar açılan sınır kapılarından 'Los Libertadores' olarak bilinen rotalarına doğru tekrar yola koyuldu.



