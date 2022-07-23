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- Güney Yarımküre kar esareti altında
Güney Yarımküre kar esareti altında
- Haber Merkezi
- 23.07.2022 - 16:42
- Güncelleme : 23.07.2022 - 20:59
Güney Yarımküre'de kış mevsimi etkisini sürdürüyor...
Haftalardır süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalarla birlikte Arjantin ve Şili arasında yapılan ticareti de derinden sarstı.
Kar fırtınası sebebiyle TIR sürücüleri ve otobüslerle seyahat eden yolcular, Arjantin-Şili sınırında 3 haftayı bulan bekleyişin ardından isyan noktasına geldi.
Sınırda bekliyorlar
Sınırların açılmasına rağmen yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayet eden yolculardan biri, bekleyiş nedeniyle 5 gündür işe gidemediğini söyledi.
21 gün mahsur kaldılar
21 gündür sınırda beklediğini söyleyen bir TIR sürücüsü ise, dorsesindeki ürünlerle haftalardır beklediğine dikkat çekti.
Her iki ülkenin de yaşananlardaki sorumluluğuna dikkat çeken sürücü ve yolcular, Arjantin'i de Şili'yi de altyapı şartlarını iyileştirmemekle suçluyor.
Sınır açıldı
Sürücüler, Çarşamba günü tekrar açılan sınır kapılarından 'Los Libertadores' olarak bilinen rotalarına doğru tekrar yola koyuldu.