Günler sonra yangının çıktığı Hawaii'ye gitti: ABD Başkanı Biden'a protestolu karşılama Yangından 13 gün sonra felaket bölgesini inceleyen Biden, halkın sert tepkisinden kurtulamadı. Konvoyun geçtiği sırada yaşanan protesto kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin Hawaii eyaleti, günler süren orman yangınlarında geniş ölçekli yıkımlar yaşadı.

Yangının devam ettiği dönemde plajda objektiflere yansıyan Biden, tepkilerden kurtulamadı.

Biden, Hawaii'nin Maui bölgesine ulaştığı sırada burada sert protestolarla karşılaştı.

Günler sonra Hawaii'ye giden Biden'a tepki

Yol kenarında ABD Başkanı'nın konvoyunu bekleyenler, "13 gün sonra buraya geliyor", "Sonunda buraya geldi", "Harika!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yaşananlar, sosyal medyada "Biden'a sıcak karşılama!" şeklindeki ifadelerle paylaşıldı.

Mağdurlara yardım sözü

Biden, orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'nin Maui bölgesine "yardım sözü" verdi.

Hawaii ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ulusunun yangından kurtulanlarla birlikte "yas tuttuğunu" belirten Biden, federal hükümetin Maui'nin ölümcül yangılardan kurtulması için "ne kadar sürerse sürsün yardıma devam edeceği" taahhüdünde bulundu.

13 gün sonra bölgeyi ziyaret etti

Adadaki yangının başlamasından 13 gün sonra bölgeyi ziyaret eden Biden, en az 115 kişinin hayatını kaybettiği yangının mağdurlarına yaptığı konuşmada, "Valinin yardım talebini zaman kaybetmeden imzaladığını, mağdurların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını" ifade etti.

ABD Başkanı, eşi Jill Biden ile birlikte, yangında zarar gören bölgeyi helikopterle havadan inceledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahale için 1000'den fazla federal yetkilinin sahada görev yaptığı, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) yangından etkilenen bölgede yaklaşık 8 bin aileye 8,5 milyon doları aşan yardımda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Hawaii'de yangın felaketi

Başkan Joe Biden, 9 Ağustos'ta başlayan Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu ifade etmiş, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

Hawaii Valisi Josh Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek, toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.