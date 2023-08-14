ABD Başkanı Biden, Hawaii yanarken plajda objektiflere yansıdı 80 yaşındaki Biden, devam eden orman yangınlarına rağmen yeniden sahile döndü. Gazeteciler 93 ölümü sorarken, Biden 'Yorum yok' dedi.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık yaptığı tatillerle konuşuluyor.

2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olma niyetini açıklayan Biden, geçtiğimiz günlerde 10 günlük tatili kapsamında Delaware eyaletinde görüntülenmişti.

Cumhuriyetçilerin her fırsatta tatil yapmakla tepki gösterdiği 80 yaşındaki Biden, görev süresinin neredeyse yüzde 40'ını bu şekilde harcadı.

Hawaii yanarken plajda dinlendi

Eleştirilere aldırmadığı anlaşılan Biden, bu kez ABD'nin Hawaii eyaletinde yangınların devam ettiği bir dönemde şezlongda kameralara yansıdı.

Pazar öğleden sonrasını geçirmek üzere yeniden Delaware eyaletindeki Rehobot Plajı'na giden Biden'a birkaç kişi eşlik etti.

'93 ölüm' sorusuna yanıtı: Yorum yok

Biden sahilden ayrılırken, Bloomberg'ün Beyaz Saray muhabiri, 93 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarına ilişkin ABD Başkanı'nın ne düşündüğünü sordu.

Joe Biden ise bu soruya "Yorum yok." şeklinde yanıt verdi.

Biden'a tatil tepkisi

Hawaii'nin en büyük adalarından olan Maui’de çıkan yangın, önüne kattığı ne varsa yerle bir etti. Maui'deki sahil kenti Lahaina'nın önemli bir bölümü de küle döndü.

Biden'ın tatiliyle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Lahaina canlı canlı yanarken Biden sahilde", "Biden plaja geri döndü" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Hükümete eleştiri: Ne yaptıklarını anlayamıyoruz

Demokrat olan Hawaii Valisi Josh Green ve senatörleri, federal kurtarma fonlarını harekete geçiren Biden'a teşekkür etti.

Fakat Hawaii'deki spor salonu işletmecisi Paul Romero, "Hükümetimizden gelen yanıt inanılmaz derecede acıklı." dedi.

New York Times'a konuşan Romero, "Ne yaptıklarını ve daha ne yapmadıklarını bile anlayamıyoruz." diye ekledi.

Can kaybı artıyor

Hawaii'de günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle can kaybı her geçen gün artıyor. Son sayı, 93 olarak açıklandı.

Eyalet Valisi Green, "Yaşadığımız en büyük felaket. Daha çok ölüm var." ifadelerini kullandı.