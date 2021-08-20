Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Türkiye'ye teşekkür ederiz

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Afganistan'da, Gürcistan vatandaşlarının tahliye sürecine destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle birlikte ülkedeki tahliyeler son sürat devam ediyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Kabil'deki Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesine verdiği destek nedeniyle Türkiye, ABD ve İngiltere’ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Zurabişvili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Gürcistanlılar güvenli bir şekilde Kabil'den Gürcistan’a, evlerine dönüyor. Vatandaşlarımızın tahliyesinde bize yardım ettikleri için Türkiye, İngiltere ve ABD’li ortaklarımıza minnettarız. Endişe verici bir durum altında tahliye sürecini yürütmeye devam eden ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.



