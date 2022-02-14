Gürcistan'da deprem anı, canlı yayına yansıdı

Kars'tan da hissedilen 5.3 büyüklüğündeki Gürcistan depremi, canlı yayın yapan kanalların kamerası tarafından kaydedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.



EMSC tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesinde yer alan Dmanisi kentine bağlı Sameba köyünde yerel saatle 22.25’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

KARS'TAN DA HİSSEDİLDİ

Depremin başkent Tiflis’in yanı sıra Ermenistan’ın Gümrü ile Tashir kentlerinde ve Kars’ta da hissedildiği bildirildi.

DEPREM ANI CANLI YAYINDA

Gürcistan Ulusal Sismik İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı.



