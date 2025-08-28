Guterres'ten Gazze açıklaması

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor..

Bu kapsamda son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'yi işgal planına dikkat çekti.

"YIKICI SONUÇLARA YOL AÇACAK"

İsrail'in Gazze Şehri'ni ele geçirmeye yönelik ilk adımlarının "yeni ve tehlikeli bir aşamaya" işaret ettiğini belirten Guterres, "Gazze Şehri'ne askeri operasyonların genişletilmesi, yıkıcı sonuçlara yol açacak. Zaten bitkin ve travmatize olmuş yüz binlerce sivil bir kez daha kaçmak zorunda kalacak ve bu da aileleri daha da büyük bir tehlikeye sürükleyecek." ifadelerine yer verdi.

Guterres, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırıya dikkati çekerek, Tel Aviv yönetiminin saldırılarının giderek "daha da vicdansız" bir hal aldığını vurguladı.

Tüm dünyanın gözü önünde sağlık personeli dahil, sivillerin ve gazetecilerin, görevini yerine getirirken öldürüldüğünü belirten BM Genel Sekreteri, bu saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.

Guterres yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İşgalci güç olarak İsrail'in açık yükümlülükleri var. Gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların teminini sağlamalı. Çok daha fazla insani yardıma erişimi kabul etmeli ve kolaylaştırmalı. Sivilleri ve sivil altyapıyı korumalı ve sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan bir sağlık sisteminin yıkımına son vermelidir.

"ÇABALARIMIZ ENGELLENİYOR"

İsrail'in, BM yardım çalışanlarının Gazze halkına yardım etmesi konusunda işbirliği yapmadığını aktaran BM Genel Sekreteri Guterres, 366 BM personelinin Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

Guterres, "Çabalarımız engelleniyor, geciktiriliyor ve reddediliyor." dedi.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da vurgu yapan Guterres, "Askeri operasyonlar, yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve ayrımcı politikalar yerinden edilmeleri tetikliyor ve kırılganlığı derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bölgede binlerce yerleşim inşa etme planının yakın zamanda onaylanmasının yanlış olduğunu belirten BM Genel Sekreteri, bunun, Batı Şeria'nın kuzeyi ve güneyini "fiilen birbirinden ayıracağını" ve iki devletli çözüm için "varoluşsal bir tehdit oluşturacağını" ifade etti.

"Artık bahane yok, engel yok. Artık yalan yok" diyen Guterres, İsrail'e bu tür eylemlere son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 62 BİNİ AŞTI

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak, 62 bin 966’ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 71 ölü ve 339 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 121 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 225 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 180’e, yaralananların sayısının da 16 bin 46’ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 966’ya, yaralıların sayısının 159 bin 266’ya yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 317’ye yükseldiği, bunlardan 121’inin ise çocuk olduğu hatırlatıldı.