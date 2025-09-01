Guterres'ten, Yemen'de 11 BM çalışanının gözaltına alınmasına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki BM çalışanlarına yönelik gözaltılar için yazılı açıklama yaptı.

"BM PERSONELİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

"31 Ağustos'ta Yemen'deki Husi yetkililerinin fiili kontrolü altındaki bölgelerde en az 11 BM personelinin keyfi olarak gözaltına almasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanan Guterres, BM tesislerine zorla girilerek mallarına el konulmasını ve Sana'daki diğer BM tesislerine girme girişimlerini de kınadığını aktardı.

Guterres, en son gözaltına alınanların yanı sıra Haziran 2024'ten bu yana Yemen'de gözaltında tutulan, 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunan BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebini tekrarladı.

Söz konusu çalışanların görevlerini yerine getirirken asla hedef alınmaması gerektiğini ifade eden Guterres, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin güvenli şekilde ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.