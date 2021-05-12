Haaretz: Netanyahu, İsrail'i iç savaşa sürüklüyor

İsrail basını, Lid kentinde yaşananlara işaret ederek, ülkenin geleceğine dair görüş paylaştı.

İsrail'in Lid kentinde bir Yahudi işgalci, İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune'nin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Filistinli Hassune'nin cenazesinin geçişi sırasında çevredeki bazı Yahudiler İsrail bayrağı salladı. Bunun üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında tansiyon yükseldi.

"İSRAİL, YAHUDİLER VE FİLİSTİNLİLER ARASINDAKİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENİYOR"

Lid ve çevre şehirlerde polis ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlikte onlarca araç ateşe verildi, bazı polisler hafif yaralandı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Lid kentinde olağanüstü hal ilan eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülkesini "Yahudiler ve Filistinliler arasındaki iç savaşa sürüklediğini" yazdı.

"NETANYAHU FİLİSTİN VATANDAŞLARINI BASTIRDI"

Yazıda, "Netanyahu, yıllarca kışkırtma ve ayrımcı yasalarla şiddetli çatışmalara zemin hazırlayarak İsrail'in Filistin vatandaşlarını bastırdı." denildi.

Son zamanlarda İsrail medyasında Netanyahu'yu "siyasi bir dahi" olarak mı yoksa bazı "şanslı molalar" kazanan bir başarısızlık olarak mı övmek konusunda sık sık tartışmaların yaşandığı kaydedildi.

"NETANYAHUİZM PARAMPARÇA"

Son birkaç aydır yaşanan öfkenin, bu kez Batı Şeria'da veya Gazze'nin açık hava hapishanesinde değil, İsrail'deki Filistinli vatandaşları arasında arttığı görüşü paylaşıldı. Netanyahu'nun ülkedeki Filistinlilere yönelik tutumu ve izlediği politika eleştirilerek, şöyle denildi:

"Usta bir illüzyonistin eseri olan zaptedilemez Netanyahuizm, El Aksa Camisi avlusundan Şeyh Cerrah'a, Hayfa'dan Gazze'ye kadar paramparça oluyor ve gerçek maliyeti henüz hesaplanamıyor. İsrail polisi, son birkaç yıldır, kendilerine meydan okuyan herhangi bir grubun şiddetle bastırılmasıyla tanındı.





"YAHUDİ VE ARAP VATANDAŞLAR ARASINDAKİ ÇİFTE STANDARTLAR YÜKSELİYOR"

Netanyahu, Filistinlilerle soğuk savaşa ilişkin yeni başlamış halk endişelerini bile bastırmak için en etkili maddelerden birini kullandı: Neoliberal ekonominin sağladığı maddi rahatlık.



Yahudi ve Arap vatandaşlar arasındaki çifte standartlar yükseliyor. Cin şişeden çıktı. Netanyahu’nun İsrailli Yahudilerin çoğu için 'normallik' hükmünün, onun tek güç arayışını gizleyen bir yanılsamadan başka bir şey olmadığı gerçeğine hepimiz tanığız.

"IRKÇI TOPLUM HALİNE GELDİK"

Ne kadar bariz bir ırkçı toplum haline geldiğimizi, bize kahve ikram eden ve hastamızı hastanede tedavi eden Filistinli vatandaşlarımızı gerçekten görmemiz gerekiyor."

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